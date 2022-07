Mercato azionario giapponese in verde.

di Financial Trend Analysis

Mercato azionario giapponese in verde. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 27914,66 punti, +0,40% rispetto alla chiusura precedente (27803,00). La settimana va in archivio con una performance pari a +4,20%. L'indice nipponico guadagna ulteriore terreno e punta chiaramente verso il massimo del 9 giugno a 28390. Una vittoria su questo ultimo riferimento riattiverebbe il rimbalzo originato dal minimo del 9 marzo in direzione del top pluriennale di settembre 2021 a 30795. Discese sotto 27000-27100 anticiperebbero invece un test dei supporti statici e dinamici a 26300-26400, con rischio di approfondimenti sui 25840 e soprattutto sui citati 25520.

(Simone Ferradini)