Mercato azionario giapponese in progresso. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 27553,06 punti, +1,23% rispetto alla chiusura precedente (27217,85). L'indice nipponico guadagna ulteriore terreno rafforzando il segnale rialzista inviato ieri con il superamento della resistenza a 27200. I corsi sembrano ben posizionati per attaccare l'ostacolo dinamico rappresentato dalla linea discendente tracciata dal massimo pluriennale di settembre a 30795, ora in transito per 27900. Una vittoria sul top del 25 marzo a 28338 riattiverebbe poi il rally originato dal minimo del 9 marzo a 24681, con la prospettiva di ritorno sui 30795 (tappe intermedie a 29350-29400 e 29800). Eventuali discese sotto 27200 creerebbero le condizioni per un test del minimo del 12 aprile a 26300 circa (preannunciato dalla rottura del sostegno a 26570). In caso di violazione tornerebbe in primo piano l'ipotesi di inversione del rally: conferme definitive alla violazione di 25800-25850 (base del gap rialzista lasciato il 17 marzo), ultimo sostegno utile a scongiurare il ritorno sui 24681.

(Simone Ferradini)