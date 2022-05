Mercato azionario giapponese chiuso per festività. Ieri il Nikkei 225 ha terminato la seduta a 26818,53 punti, -0,11% rispetto alla chiusura precedente (26847,90). L'indice nipponico preme contro la prima resistenza in area 26900 nel tentativo di alimentare il rimbalzo successivo al test (mercoledì scorso) del minimo del 12 aprile a 26300 circa, supporto decisivo nel breve periodo. Il quadro grafico di brevissimo resta incerto ma una vittoria confermata in chiusura di seduta sui 26900 creerebbe le premesse per un attacco al recente massimo a 27580 e quindi all'ostacolo dinamico rappresentato dalla linea discendente tracciata dal top pluriennale di settembre a 30795, ora in transito per 27750. In caso di successo via libera verso il picco del 25 marzo a 28338, resistenza oltre la quale verrebbe riattivato il rally originato dal minimo del 9 marzo a 24681, con la prospettiva di ritorno sui 30795 (tappe intermedie a 29350-29400 e 29800). Una chiusura di seduta inferiore a 26300 rafforzerebbe invece l'ipotesi di inversione del rally: conferme definitive alla violazione di 25800-25850 (base del gap rialzista lasciato il 17 marzo), ultimo sostegno utile a scongiurare il ritorno sui 24681.

(Simone Ferradini)