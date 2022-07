Mercato azionario giapponese chiuso per festività. Il Nikkei 225 ha terminato la seduta precedente (venerdì 15 luglio) a 26788,47 punti, +0,54% rispetto ai 26643,39 di giovedì. La settimana è andata in archivio con una performance pari a +1,02%. L'indice nipponico guadagna ulteriore terreno ma non riesce ad attaccare i 27000-27100, massimi di fine giugno e riferimenti oltre i quali verrebbe riattivato il rally originato dal minimo del 20 giugno a 25520: obiettivo principale a 28390 circa (top del 9 giugno) con tappe intermedie a 27400 e 27800 (confini del gap ribassista lasciato il 13 giugno). Nonostante i progressi delle ultime sedute i corsi restano pertanto esposti al rischio di discese sotto il supporto dinamico a 26200 circa, prologo a un test di 25840 e soprattutto dei citati 25520. La violazione di questo ultimo sostegno darebbe il via a un affondo sul minimo del 9 marzo a 24681 ed eventualmente alla riattivazione del movimento ribassista originato dal massimo pluriennale di settembre a 30795 (primo obiettivo in area 23700).

(Simone Ferradini)