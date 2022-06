Nikkei 225 in calo di 1,49 punti percentuali a quota 27284 nell'ultima seduta della settimana. Il segno negativo è arrivato dopo un prolungato rialzo che ieri aveva condotto i prezzi a contatto con i massimi di marzo a quota 28338. Niente di cui preoccuparsi per il momento, la presenza della ostica resistenza a 28338 ed il precedente allungo ci avevano fatto ipotizzare già ieri un possibile ripiegamento da parte dei corsi. Il quadro grafico resta per ora invariato ed ancora orientato positivamente, con il calo che per ora si presenta come un consolidamento necessario per ricaricare le batterie dell'indice in vista di un successivo allungo che oltre 28338 proietti obiettivi sui massimi di inizio anno in area 29300. Flessioni fino anche a 27700 resterebbero compatibili con questo scenario. Sotto 27700 invece primi segnali di cedimento, che in caso di violazione del supporto successivo a 27450 tornerebbero ad alimentare pericolosamente la corrente ribassista aprendo a cali fin sotto 27000.

(AC)