di Financial Trend Analysis

Nissan Motor ha comunicato che investirà 700 milioni di dollari in Messico nei prossimi tre anni per potenziare il suo business nel Paese nordamericano. I fondi saranno utilizzati per migliorare strutture, attrezzature e procedure di automazione nel sito che il gruppo nipponico ha nello Stato di Aguascalientes.

