di Financial Trend Analysis

Questa mattina il gasdotto Nord Stream 1 è rientrato in funzione dopo lo stop di 10 giorni per la manutenzione annuale. Scende il prezzo del gas: il contratto future Dutch TTF Gas consegna agosto segna 146,70 euro per megawatt, -5,4% rispetto alla chiusura di ieri a 155 circa.

