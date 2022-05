Nordstrom decolla a Wall Street dopo avere migliorato la guidance d'esercizio, in un'iniezione di fiducia per il settore del retail finora uscito piuttosto male da questa tornata di trimestrali. Il gruppo di Seattle, specializzato in abbigliamento, ha presentato risultati per il primo trimestre segnati dal ritorno in utile per 20 milioni di dollari, pari a 13 centesimi per azione, contro il rosso di 166 milioni, e 1,05 dollari, di un anno prima. I ricavi sono rimbalzati del 18,7% annuo a 3,57 miliardi di dollari, contro i 3,28 miliardi del consensus di Refinitiv. Parallelamente all'annuncio di un nuovo buyback da 500 milioni di dollari, la società ha alzato da 5% -7% a 6% -8% la stima di crescita dei ricavi nell'intero esercizio. Nordstrom ha toccato un rally superiore all'8% in after market (la seduta di martedì al Nyse si era però chiusa con un crollo del 3,59%).

(RR - www.ftaonline.com)