Secondo quanto comunicato da Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway, l'ente statistico di Oslo), in maggio le vendite al dettaglio sono crollate in Norvegia dell'8,8% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto al 2,4% di aprile (e allo 0,9% di marzo).

Secondo quanto comunicato da Statistisk sentralbyrå (Statistics Norway, l'ente statistico di Oslo), in maggio le vendite al dettaglio sono crollate in Norvegia dell'8,8% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto al 2,4% di aprile (e allo 0,9% di marzo). Su base sequenziale le vendite retail sono invece calate dello 0,9% come in aprile (3,3% il precedente rialzo).

(RR - www.ftaonline.com)