Notorious Pictures, societa? quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) a livello globale anche attraverso la controllata al 100% Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas comunica che in data odierna ha concluso un accordo con un primario gruppo leader di mercato a livello mondiale nel settore broadcast per la cessione in licenza pluriennale in modalità Pay TV di un pacchetto di film current per un valore complessivo di circa 7,3 mln di euro.