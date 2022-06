Notorious Pictures, societa? quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) a livello globale anche attraverso la controllata Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas comunica che in data odierna, a seguito dei contatti avviati nel corso dell'ultimo mercato di Cannes, sono stati conclusi importanti accordi di vendita internazionali per "The Honeymoon".

Notorious Pictures, societa? quotata sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) a livello globale anche attraverso la controllata Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas comunica che in data odierna, a seguito dei contatti avviati nel corso dell'ultimo mercato di Cannes, sono stati conclusi importanti accordi di vendita internazionali per "The Honeymoon".

Il film, prodotto da Notorious Pictures, è stato venduto in tutti i paesi europei (Inghilterra, Irlanda, Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo, Francia, Olanda, Scandinavia, Albania, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Cipro etc.), negli Stati Uniti d'America, Canada e diversi altri Paesi nel resto del mondo.

Notorious Pictures manterrà i diritti di distribuzione diretta in Italia e Spagna. I ricavi attesi rivenienti dalle vendite internazionali e dallo sfruttamento nei paesi proprietari (Italia e Spagna) si attestano a circa Euro 7,5 milioni e saranno interamente di competenza dell'anno 2022.

"The Honeymoon" e? una commedia romantica sulle sfide che un nuovo matrimonio deve affrontare quando quello che dovrebbe essere uno degli eventi più?belli e intimi della vita va disastrosamente storto. E? anche un film sull'amicizia e sulla separazione emotiva che accade quando due migliori amici di sempre devono fare i conti con il fatto che uno di loro sta per iniziare una nuova vita con la sua sposa e l'altro viene inevitabilmente lasciato indietro.

"The Honeymoon" e? scritto e diretto da Dean Craig. Nel cast la nominata all' Oscar® Maria Bakalova (Borat Subsequent Moviefilm ), Asim Chaudhry (People Just Do Nothing), Pico Alexander (Home Again) e Lucas Bravo (Emily in Paris). Prodotto da Guglielmo Marchetti e Piers Tempest.

Guglielmo Marchetti CEO & Chairman di Notorious Pictures ha dichiarato: "Siamo molto contenti di questo straordinario risultato di vendite internazionali che premia l'intuizione di ordine strategico della società nel dedicare importanti investimenti nella produzione. In particolare la scelta di puntare su produzioni italiane girate in lingua inglese con grandi cast di fama internazionale, che valorizzano il territorio italiano nel mondo, la creatività dei talenti nostrani, i grandi professionisti italiani nei diversi reparti di produzione unite alle nostre maestranze, si è rivelata vincente".

