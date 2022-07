Notorious Pictures, societa? quotata sul mercato Euronext Growth Milan (già AIM Italia), organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, new media) a livello globale anche attraverso la controllata al 100% Notorious Pictures Spain, e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata al 100% Notorious Cinemas, comunica di aver acquisito 10 nuove opere cinematografiche a seguito dei contatti avviati nel corso dell'ultima edizione del Marché du Film al Festival di Cannes.

La distribuzione prosegue nel percorso già avviato in questi ultimi anni con l'acquisizione di opere di grande potenziale commerciale. In particolare sono tre le linee editoriali che la società ha individuato per alimentare l'offerta di film a prioritario sfruttamento cinematografico:

Global Franchise

Stories and Stars

Family Entertainment

Le negoziazioni sono partite durante il recente mercato di Cannes e hanno portato in data odierna alla finalizzazione dell'acquisizione dei seguenti film:

*GLOBAL FRANCHISE *

HUNGER GAMES: La ballata dell'usignolo e del serpente diretto da Francis Lawrence con Rachel Zegler, Tom Blyth. Esce a distanza di otto anni questo quinto film e prequel della saga Hunger Games che dopo quella di Harry Potter è da considerarsi la franchise per ragazzi di maggior successo con i suoi 3 miliardi di dollari di incasso nel mondo, 25 milioni di euro circa in Italia.

*DIRTY DANCING *diretto da Jonathan Levine. A distanza di quasi quarant'anni dal film che ha conquistato intere generazioni e ancora oggi tiene incollati alla tv, Jennifer Gray torna con un nuovo capitolo. Baby, che ora ha 51 anni, torna al resort di Kellerman. Johnny e? morto quattro anni prima, e lei non l'aveva piu? visto dopo quell'estate del 1963. La figlia di Johnny, Jo (18), lavora li? come ballerina, lei e Baby diventano amiche. Jo da? a Baby una lettera, scritta dal padre prima di morire.

Di questa linea editoriale già fanno parte film già comunicati nei mesi scorsi: BELLE & SEBASTIEN. DI NUOVO INSIEME; I TRE MOSCHETTIERI con Eva Green, Vincent Cassell e Louis Garrell, ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO con il Premio Oscar® Marion Cotillard, Guillaume Canet e Zlatan Ibrahimovic; WONDER – WHITE BIRD secondo capitolo tratto dal best-seller di successo di R.J. Palacio con il Premio Oscar® Helen Mirren.

STORIES AND STARS

JEANNE DU BARRY *diretto da Maiwenn il film racconta l'ascesa e declino di Jeanne Du Barry, ultima favorita di Luigi XV, interpretato Johnny Depp. Da una infanzia povera alla manipolazione della sua bellezza per scopi politici, fino all'arrivo a Versailles dove, oltre a divenire la favorita del re, se ne innamora.

*MOTHER LAND *il nuovo thriller di Alexandre Ajà (Le colline hanno gli occhi) con il premio Oscar® Halle Berry. La storia di una madre e dei suoi figli gemelli che sono stati tormentati da uno spirito maligno per anni. Quando uno dei ragazzi si chiede se il male sia reale, il sacro legame della famiglia si rompe e si trasforma in una lotta per la sopravvivenza.

*MINDCAGE *diretto da Mauro Borelli con John Malkovich, racconta di un serial Killer che sta uccidendo delle donne, come fatto da un suo collega, rinchiuso in galera e in odore di sedia elettrica, utilizzando la teoria del Copycat. Per impedirgli di proseguire la mattanza, una giovane detective viene mandata a parlare con il killer in galera per scoprire l'identita? dell'assassino.

*BANGMAN *thriller soprannaturale con protagonista Sam Claflin. Colm McCarthy. Il regista di Peaky Blinders e Black Mirror, torna dietro la macchina da presa per dirigere Bagman incentrato su un padre che lotta contro la sua più profonda paura interiore quando il suo mostro d'infanzia torna ancora una volta a perseguitarlo. Solo che questa volta la lotta non è per difendere se stesso ma per difendere la sua famiglia.

*FAMILY ENTERTAINMENT *

*ARGONUTS *film di animazione diretta da David Alaux. Nell'antica Grecia, la giovane topolina Pathie, intelligente e amante dell'avventura, si imbarca per una missione accanto all'ormai vecchio eroe Giasone, per salvare la sua città, minacciata dal Dio Poseidone. Come Giasone doveva trovare il vello d'oro, Pathie deve trovare le pietre preziose per creare il tridente che Poseidone ordina per la statua che dovrà rappresentarlo. Lungo il viaggio, Pathie e i suoi amici dovranno affrontare pericolose creature della mitologia greca.

*MAVKA LO SPIRITO DELL FORESTA *animazione diretta da Oleksandra Ruban, Oleg Malamuzh. Mavka è una bellissima ninfa della foresta conosciuta dagli umani come Anima della Foresta. Insieme al suo animale custode difende la foresta dai pericoli esterni incluso l'invasione degli uomini nel suo regno. Un giorno deve affrontare una scelta impossibile: scegliere tra l'amore e il suo dovere di guardiana del Cuore della Foresta. Riuscirà a farsi amare dal talentuoso giovane musicista Lukash e proeggere il suo regno?

*BETTY FLOOD *di Mark Gravas. Betty, una ragazza di 12 anni testarda e intelligente, è combattuta tra la sua madre iperprotettiva e il suo desiderio di dimostrare le sue abilità magiche e musicali. Mentre affronta la sfida di crescere e trovare il suo posto nel mondo, i suoi rapporti con la famiglia e gli amici si troverà ad affrontare un'avventura più grande di lei.

200% LUPO *Freddy Lupin è tornato, e questa volta il barboncino rosa è in missione per salvare lo sfacciato giovane spirito lunare Mooopo e rimandarlo da dove è venuto.

*Guglielmo Marchetti *CEO & Chairman di Notorious Pictures ha dichiarato: "Abbiamo impresso una significativa svolta in termini strategici per quanto riguarda la Business Unit Distribuzione. Il piano editoriale della società, riferito ai film a prioritario sfruttamento cinematografico, poggia su tre linee di prodotto ben definite, che corrispondono alle rinnovate esigenze del pubblico cinematografico. Sono ben sei i franchises globali che porteremo nelle sale nei prossimi mesi, tutti con un enorme notorietà e con potenziale commerciale di grande impatto. Abbiamo arrichito significativamente la nostra offerta acquisendo film con grandi storie, registi di fama internazionale e soprattutto attori con staordinarie capacità e notorietà. Infine, ma non meno importante, gli acquisti nell'area di business che più ci ha caratterizzato in questi primi 10 anni di attività, il Family Entertaiment. Grandi animazioni per attrarre il grade pubblico delle famiglie con bambini. Siamo pronti per affrontare con rinnovato entusiasmo per contribuire concretamente alle nuove sfide che il mercato della sala deve affrontare".

(GD - www.ftaonline.com)