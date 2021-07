Notorious Pictures, società quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, attiva nella produzione, acquisizione e commercializzazione dei diritti di opere filmiche (full rights) attraverso tutti i canali di distribuzione (cinema, home video, tv, digital) e nella gestione di sale cinematografiche attraverso la controllata Notorious Cinemas, comunica di aver acquisito nove nuove opere cinematografiche all'ultima edizione del Marché du Film al Festival di Cannes.

Guglielmo Marchetti, CEO & Chairman di Notorious Pictures ha così commentato: "Siamo estremamente orgogliosi delle ultime acquisizioni, aere a disposizione film di tale caratura rafforza ulteriormente la nostra line up e consolida il nostro percorso di crescita nella distribuzione di contenuti audiovisivi su tutta la filiera".

WHITE BIRD - A WONDER STORY

*Regia: Marc Foster

Cast: Helen Mirren

Genere: Drama

Dopo Wonder il nuovo adattamento cinematografico dal bestseller di R. J. Palacio. Il premio Oscar® Helen Mirren è Sara, una donna che ci racconta il potere della gentilezza in grado di sconfiggere il nazismo.

*BELLE ET SEBASTIEN: NOUVELLE GENERATION

*Regia: Pierre Core?

Cast: Catehrine Frot

Genere: Family, Adventure

L'adattamento ai giorni nostri di un grande classico della letteratura per ragazzi. Sebastien è un bambino di oggi cresciuto in città che sarà portato dalla nonna in montagna per aiutarla con la transumanza, riscopre così il contatto con la natura anche grazie alla sua nuova amica Belle.

*I TRE MOSCHETTIERI

*Regia: Martin Bourboulon

Cast: Eva Green (The Dreamers, Casino Royale), Vincent Cassel (Il Cigno Nero, Nemico pubblico N.1), Louis Garrel (Piccole Donne, The Dreamers)

Genere: Adventure

Il celebre romanzo di Alexandre Dumas in un nuovo adattamento cinematografico in due capitoli I Tre Moschettieri – D'Artagnan e I Tre Moschettieri - Milady, che fanno di questo progetto ad alto budget il più ambizioso annunciato in Francia dopo la pandemia. Nel cast Francois Civil è D'Artagnan, Eva Green, Vincent Cassell e Louis Garrel interpretano Milady, Athos e Re Luigi XIII.

*ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO

*Regia: Guillaume Canet (Piccole bugie tra amici)

Cast: Guillaume Canet (La belle époque), Vincent Cassel (Il Cigno Nero, Nemico pubblico N.1), Marion Cotillard (La vie en rose, Inception), Zlatan Ibrahimovic

Genere: Comedy/Drama

Una nuova avventura attende i Galli più famosi al mondo. Asterix, Obelix e i suoi amici partiranno per la Cina in aiuto della principessa Sass-Yi. Riusciranno i nostri eroi leggendari a salvare l'imperatrice grazie alla portentosa pozione magica? Nel cast il premio Oscar® Marion Cotillard, Vincent Cassell ed un cameo speciale di Zlatan Ibrahimovic.

*EVEREST

*Regia: Doug Liman (Mr &Mrs Smith)

Cast: Ewan McGregor (Mouline Rouge), Sam Heughan (Il tuo ex non muore mai), Mark Strong (1917)

Genere: Historical/Survival

Everest è incentrato sul tentativo dello storico scalatore George Mallory di giungere per primo in cima alla vetta. Mallory tentò per tre volte l'impresa, scomparendo durante la terza spedizione nel 1924: il suo corpo venne ritrovato solo nel 1999. La teoria vuole che sia arrivato in cima per primo e sia morto durante la discesa. La regia è di Doug Liman e i suoi scalatori saranno Ewan McGregor e Sam Heughan, coadiuvati da Mark Strong.

*THE UNBREAKABLE BOY

*Regia: Jon Gunn

Cast: Zachary Levi, Meghann Fahy, Jacob Laval, Drew Powell , Gavin Warren, Patricia Heaton

Genere: Drama

Scott, Zachary Levi, è un padre davanti alla più grande sfida della propria vita, superare la sua dipendenza dall'alcol per stare accanto a suo figlio affetto da una grave malattia alle ossa.

*PROMISES

*Regia: Thomas Kruithof

Cast: Isabelle Huppert (La Pianista), Reda Kateb (Zero Dark Thirty)

Genere: Thriller Cle?mence, la candidata all'Oscar®

Isabelle Huppert, è da anni un coraggioso sindaco di un sobborgo di Parigi e si appresta a chiudere il suo mandato e a ritirarsi dalla scena politica. Inaspettatamente le viene offerto il ruolo della vita, diventare ministro. Sapra? la sua integrita? politica e morale resistere ad un'ambizione personale sempre più crescente?

*CHI È SENZA PECCATO - THE DRY

*Regia: Robert Connolly

Cast: Eric Bana (Troy), Genevieve O'Reilly, Keir O'Donnell

Genere: Crime, Drama

Un poliziotto torna nella sua citta? natale per affrontare i demoni del suo passato dopo che il suo amico d'infanzia è morto in un raccapricciante omicidio-suicidio.

