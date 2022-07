Secondo quanto riportano fonti citate da Bloomberg, Novartis lavora al collocamento di Sandoz, sussidiaria attiva nei farmaci generici. Spin-off e Ipo sembrano essere diventati l'opzione più percorribile per Sandoz, visto che la difficile congiuntura per i leveraged buyout rende più difficile una vendita ai private equity. In febbraio sempre Bloomberg aveva indicato che Blackstone e Carlyle stavano preparando un'offerta congiunta su Sandoz, la cui valutazione potrebbe arrivare a 25 miliardi di dollari. Novartis aveva chiuso in declino dello 0,42% giovedì a Zurigo.

