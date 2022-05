Nucor Corporation ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per acquistare C.

Nucor Corporation ha annunciato di avere raggiunto l'accordo per acquistare C.H.I. Overhead Doors da Kkr, per una valutazione dell'azienda dell'Illinois (specializzata in porte commerciali e per garage) di 3,0 miliardi di dollari. Kkr aveva acquisto C.H.I. Overhead nel 2015 per un enterprise value di 600 milioni di dollari. Nucor aveva chiuso con un crollo del 3,26% lunedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)