Dopo lo spiraglio di sole di ieri torna il brutto tempo a Piazza Affari. FTSE Mib -3,32%, FTSE Italia All-Share -3,23%, FTSE Italia Mid Cap -2,84%, FTSE Italia STAR -3,29%.

In flessione anche le altre principali piazze azionarie europee. DAX -3,31%, Eurostoxx 50 -2,74%, CAC 40 -2,39%, IBEX 35 -1,18%, FTSE 100 -3,14%.

Indici azionari statunitensi in forte ribasso dopo due ore circa di scambi. S&P 500 -3,2%, Nasdaq Comp -4,0%, Dow Jones -2,44%.

Euro in ripresa contro Dollaro dopo i minimi di ieri. Cambio a 1,0510 circa. BTP stabile, Spread in calo: il rendimento del decennale si conferma sotto al 4% attestandosi a 3,87% (chiusura precedente a 3,85%), lo spread sul Bund si porta a 216 bp (da 228).

Petrolio in calo. Il Brent si attesta a 118,04 $/barile, mentre il WTI si porta a 115,58 $/barile. Oro in recupero a 1847,7 dollari (+1,5%) sui massimi di giornata.

Perdite consistenti per buona parte dei titoli del FTSE Mib. Questa classifica non certo edificante è guidata da Stm e Tenaris che perdono più di 6 punti percentuali, ma sono molti i titoli con oltre 4 punti percentuali di ribasso. Banche e Industriali sotto pressione, si salvano Nexi (+1,08%), Saipem (+2,55%) e Terna (+0,24%).

Sul fronte macroeconomico da segnalare che in maggio i nuovi cantieri residenziali sono crollati in Usa del 14,4% sequenziale, contro il rialzo del 5,5% della lettura finale di aprile (2,8% il declino di marzo), attestandosi a 1,55 milioni di unità, contro gli 1,81 milioni precedenti (1,73 milioni in marzo) e gli 1,70 milioni del consensus.

Le licenze edilizie hanno registrato un declino del 7,0% mensile, contro il calo del 3,0% della lettura finale di aprile (1,2% il rialzo di marzo), attestandosi a 1,69 milioni di unità, contro gli 1,82 milioni precedenti (1,88 milioni in marzo) e gli 1,78 milioni del consensus.

Secondo quanto comunicato dallo U.S. Deparment of Labor (il ministero del Lavoro di Washington), le nuove richieste di sussidi di disoccupazione sono calate in Usa nella settimana chiusa l'11 giugno a 229.000 unità dalle 232.000 precedenti, contro le 215.000 del consensus.

La Bank of England, in linea con le attese, ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base all'1,25%. Si tratta del quinto aumento da dicembre.

In Italia nel mese di maggio 2022 si stima che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, registri un aumento dello 0,8% su base mensile e del 6,8% su base annua (da +6,0% del mese precedente); la stima preliminare era +6,9%.

