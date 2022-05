Decisa frenata in maggio per la fiducia delle aziende neozelandesi.

Decisa frenata in maggio per la fiducia delle aziende neozelandesi. L'indice Anz Business Confidence della Nuova Zelanda è infatti calato nel mese in chiusura a -55,6 punti da -42,0 punti di aprile (-41,9 punti in marzo). L'indice aveva toccato nell'aprile 2020 i minimi dal 1988 (a -66,6 punti), anno in cui si era iniziato a elaborare la statistica.

