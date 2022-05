Secondo quanto comunicato da Statistics New Zealand, in aprile le esportazioni dalla Nuova Zelanda sono salite del 17% annuo come in marzo (22% in febbraio), contro il 15% delle importazioni (25% il precedente rimbalzo).

Secondo quanto comunicato da Statistics New Zealand, in aprile le esportazioni dalla Nuova Zelanda sono salite del 17% annuo come in marzo (22% in febbraio), contro il 15% delle importazioni (25% il precedente rimbalzo). Il risultato è stato un surplus della bilancia commerciale di 584 milioni di dollari neozelandesi, contro il deficit di 581 milioni di marzo (e di 691 milioni in febbraio).

