Secondo quanto comunicato da Statistics New Zealand, in marzo le esportazioni dalla Nuova Zelanda sono cresciute del 17% annuo (in rallentamento rispetto al 22% di febbraio), contro il 25% delle importazioni (37% il precedente rimbalzo). Il risultato è stato un deficit della bilancia commerciale sceso a 392 milioni di dollari neozelandesi, dai 691 milioni di febbraio (1,13 miliardi in gennaio). (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

