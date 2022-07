Settore manifatturiero in frenata in Nuova Zelanda.

Settore manifatturiero in frenata in Nuova Zelanda. Il BusinessNz Performance of Manufacturing Index è infatti calato in giugno a 49,7 punti dai 52,6 punti della lettura finale di maggio (51,0 punti di aprile). L'indice scende dopo nove mesi sotto la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione.

