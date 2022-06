Settore manifatturiero in recupero in Nuova Zelanda.

Settore manifatturiero in recupero in Nuova Zelanda. Il BusinessNz Performance of Manufacturing Index è infatti salito in maggio a 52,9 punti dai 51,2 punti di aprile (53,8 punti in marzo). L'indice si conferma sopra la soglia di 50 punti, che separa crescita da contrazione, per il nono mese consecutivo.

