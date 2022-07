Ulteriore frenata per la fiducia delle aziende neozelandesi.

di Financial Trend Analysis

Ulteriore frenata per la fiducia delle aziende neozelandesi. L'indice Nzier Business Confidence della Nuova Zelanda ha infatti registrato nel secondo trimestre 2022 una flessione a -65% da -40% del primo (-28% nell'ultimo periodo del 2021), attestandosi sui minimi dal primo trimestre 2020 (-70%). L'indice elaborato dal New Zealand Institute of Economic Research viene realizzato dal 1961 attraverso un sondaggio condotto tra circa 4.300 aziende.

(RR - www.ftaonline.com)