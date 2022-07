La Reserve Bank of New Zealand (Rbnz) aumenta i tassi d'interesse di 50 punti base al 2,50% dopo avere fatto altrettanto in aprile e maggio.

La Reserve Bank of New Zealand (Rbnz) aumenta i tassi d'interesse di 50 punti base al 2,50% dopo avere fatto altrettanto in aprile e maggio. In precedenza li aveva alzati di 25 punti base nell'ottobre scorso (primo incremento del costo del denaro in oltre sette anni), in novembre e febbraio. La decisione era stata prevista dalla maggioranza degli economisti che componevano il consensus di Reuters, anche se c'è chi ha ipotizzato un ammorbidimento della politica restrittiva della Rbnz, considerando il calo allarmante della fiducia delle imprese e dei consumatori e il rapido declino dei prezzi delle case.

(RR - www.ftaonline.com)