Come ampiamente previsto dagli economisti, la Reserve Bank of New Zealand (Rbnz) ha lasciato invariati i tassi d'interesse sui minimi storici dello 0,25% dopo averli abbassati di 75 punti base nel marzo 2020 (il precedente taglio, di 50 punti base, risaliva all'agosto 2019). L'istituto centrale di Wellington ha anche confermato il programma di riacquisto di asset (deciso per sostenere l'economia colpita dall'impatto dell'epidemia di coronavirus), il cui tetto era stato aumentato lo scorso agosto da 60 a 100 miliardi di dollari neozelandesi (da circa 36 a 60 miliardi di euro al cambio attuale). Ci vorranno "tempo e pazienza considerevoli" per raggiungere gli obiettivi d'inflazione al 2,0% e massima occupazione sostenibile, ha dichiarato la Rbnz. (RR - www.ftaonline.com)

