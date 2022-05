Coronavirus: nell'ultima settimana prosegue la discesa dei contagi (-27,5%), ma con netta riduzione dei tamponi (-23,6%). Giù decessi (-12,5%), ricoveri ordinari (-11,5%) e lieve flessione delle terapie intensive (-2,2%). Nuove sottovarianti Omicron: più contagiose ed evadono la risposta immunitaria. Quarta dose non ingrana: coperti solo 166 mila immunocompromessi (21%) e meno di 385 mila altri fragili (8,7%). Con elevata circolazione virale e declino efficacia vaccinale la quarta dose deve essere effettuata subito

IL MONITORAGGIO DELLA FONDAZIONE GIMBE RILEVA, NELLA SETTIMANA 4-10 MAGGIO, UNA DIMINUZIONE DEI NUOVI CASI (286.350) CHE RIGUARDA TUTTE LE PROVINCE: 48 SONO QUELLE CON INCIDENZA SUPERIORE A 500 CASI PER 100.000 ABITANTI. IN DISCESA GLI INDICATORI OSPEDALIERI E I DECESSI (842). FERME LE PERCENTUALI DI CHI HA RICEVUTO ALMENO UNA DOSE DI VACCINO (88,1% DELLA PLATEA) E DI CHI HA COMPLETATO IL CICLO VACCINALE (86,5%). 6,88 MILIONI I NON VACCINATI, DI CUI 2,82 MILIONI DI GUARITI PROTETTI SOLO TEMPORANEAMENTE. 8,28 MILIONI LE PERSONE CHE NON HANNO ANCORA RICEVUTO LA TERZA DOSE, DI CUI 5,46 MILIONI DI GUARITI CHE NON POSSONO RICEVERLA NELL'IMMEDIATO. NETTE DIFFERENZE REGIONALI PER LA COPERTURA CON QUARTE DOSI DEGLI IMMUNOCOMPROMESSI (DAL 3,8% DEL MOLISE AL 73,1% DEL PIEMONTE) E DEGLI ALTRI FRAGILI (DAL 2,4% DELLA CALABRIA AL 18% DEL PIEMONTE). CONSIDERATA LA PARTICOLARE FRAGILITÀ DELLA PLATEA A RISCHIO E L'ELEVATA CIRCOLAZIONE VIRALE PERICOLOSO ASPETTARE L'AUTUNNO PER LA QUARTA DOSE.

12 maggio 2022 - Fondazione GIMBE, Bologna

Il monitoraggio indipendente della Fondazione GIMBE rileva nella settimana 4-10 maggio 2022, rispetto alla precedente, una diminuzione di nuovi casi (286.350 vs 394.945) e dei decessi (842 vs 962). In calo anche i casi attualmente positivi (1.082.972 vs 1.199.960), le persone in isolamento domiciliare (1.074.035 vs 1.189.899), i ricoveri con sintomi (8.579 vs 9.695) e le terapie intensive (358 vs 366).

(RV - www.ftaonline.com)