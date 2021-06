[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

È stato siglato l'accordo per la nascita del nuovo Gruppo PRISMI di cui Paolo Romiti è azionista di maggioranza con il 24% del capitale. La nuova società è quotata sul listino Aim e comprende quattro differenti realtà industriali: MAG14 titolare del brand H2H, Voodoo, Prismi S.p.A. e Wellnet. Il Gruppo si appresta a essere la prima ExO Digital italiana, ossia una società con una struttura organizzativa agile, capace di affrontare gli importanti momenti di cambiamento e di sviluppare una veloce crescita grazie all'uso della tecnologia in tutti i processi. Alla base vi è la forza del digitale che permetterà a PRISMI di essere un gruppo competente e flessibile che lavora sull'innovazione e la digitalizzazione del modello di business in sinergia con il sistema circostante. Il Gruppo si presenta sul mercato con l'obiettivo di intercettare e soddisfare la continua necessità di innovazione delle Piccole e Medie Imprese italiane aiutandole a investire in tecnologia e a digitalizzare i processi interni in favore di una crescita più rapida e meno onerosa per rispondere alle nuove esigenze emerse in questo ultimo periodo. All'interno del piano industriale, il Gruppo sottolinea l'impegno di presidiare anche il mondo dello small business e quello Enterprise grazie alle forti competenze maturate dalle singole realtà in questi anni. "Siamo molto soddisfatti di aver finalmente siglato la nascita del Gruppo – commenta Paolo Romiti –. Parlo al plurale perché il team di persone con cui ho lavorato a stretto contatto in questi mesi ha permesso di creare la prima ExO Digital, una realtà pronta a aiutare la ripresa economica italiana grazie alla forza del digitale e della tecnologia." Il Piano Industriale Consolidato 2021-2024 del Gruppo prevede di raggiungere entro il 2024 un fatturato di 45 milioni e un Ebitda margin del 25%, oltre a un consistente miglioramento di tutti gli indici patrimoniali e finanziari. (GD - www.ftaonline.com)

