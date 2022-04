Il Nikkei 225 ha terminato la seduta odierna a 26590 punti, -1,9% rispetto alla chiusura di venerdì. La settimana si apre dunque con un pesante calo che riavvicina le quotazioni ai minimi del 12 aprile in area 26300. La violazione della linea di tendenza che saliva dai bottom di marzo mette in discussione le possibilità di un prossimo attacco alla trendline tracciata dal massimo pluriennale di settembre a 30795, ora in transito per 27850. Il rischio di nuovi cali si fa ora più concreto e troverebbe ulteriori conferme alla violazione di 26500, preludio al test a 26100 ed alla copertura del gap up di metà marzo in area 25800. Primi segnali di ripresa con il ritorno sopra 27000, sebbene soltanto con il successivo allungo oltre quota 27600 le tensioni si allenterebbero in favore di un successivo test a 27850 circa, resistenza critica nel medio periodo.

(AC)