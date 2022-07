S&P 500 negativo al termine della seduta di ieri con i prezzi che sono arretrati di circa mezzo punto percentuale attestandosi in chiusura a 3801 punti. La violazione della linea di tendenza che saliva dai bottom di giugno rappresenta un primo importante segnale di cedimento da parte dell'indice statunitense che ora dovrà mantenersi al di sopra del supporto a 3740 per non compromettere le residue speranze di ripresa dopo la correzione vista negli ultimi giorni. Il quadro grafico si sta progressivamente indebolendo ed ora la permanenza al di sopra di area 3740 appare davvero necessaria per evitare che la corrente ribassista torni a dettare legge, circostanza che proietterebbe in direzione di area 3600, toccata l'ultima volta nell'autunno del 2020. Reazioni dai livelli attuali dovranno spingersi fin sopra 3875 per acquisire spessore tecnico ed anticipare il probabile ritorno sui massimi di fine giugno a 3945.

(AC)