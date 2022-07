Il Consiglio di Amministrazione di Nusco, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 14 luglio 2022, ha deliberato l'approvazione dell'operazione di acquisizione di Pinum Doors & Windows S.

Il Consiglio di Amministrazione di Nusco, azienda attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in data 14 luglio 2022, ha deliberato l'approvazione dell'operazione di acquisizione di Pinum Doors & Windows S.r.l. ("Pinum"), azienda riconducibile alla famiglia Nusco, con sede in Romania e operante nello stesso settore della Società con una gamma di prodotti ampia e diversificata (l'"Operazione").

L'Operazione persegue importanti obiettivi strategici e industriali per la crescita della Società e per il rafforzamento della sua posizione competitiva sul mercato di riferimento. In particolare, il consolidamento di Pinum consentirà una maggior internazionalizzazione della Società con conseguente riduzione del rischio in termini di concentrazione del fatturato generato sul territorio nazionale, maggior presidio della catena del valore e creazione di maggiori efficienze grazie alla facilitazione nell'accesso alle materie prime, unitamente all'ampliamento del portafoglio prodotti con l'introduzione della fascia "premium" nell'offerta di Nusco.

Di seguito, alcuni dei principali dati economico finanziari di Pinum al 31 dicembre 2021

Fatturato pari ad € 17.391 migliaia (+34,7% vs 2020);

Ebitda Adj (*) pari ad € 1.766 migliaia (+74,4% vs 2020);

PFN per € 3.297 migliaia

"L'operazione di acquisizione di Pinum rappresenta per Nusco un traguardo importante per gli obiettivi strategici di crescita e consolidamento della Società. Nusco e Pinum sono due aziende che da un punto di vista culturale e commerciale nascono e si affermano perseguendo la stessa strategia e ad oggi l'obiettivo è quello di riproporre in Romania ciò che con Nusco abbiamo fatto in Italia, realizzando una rete di franchising proprietaria e anticipando una tendenza già affermata con successo sul territorio nazionale. La Romania costituisce inoltre una porta d'ingresso privilegiata verso i mercati dell'Est Europa ed occidentali, e, inoltre, Pinum ha già negli Stati Uniti un mercato di riferimento per i suoi prodotti. Questa operazione ci consente di proseguire nel nostro percorso di internazionalizzazione ed espansione." - Ha affermato Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco S.p.A.

(GD - www.ftaonline.com)