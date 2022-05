Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che nel primo trimestre del 2022 ha registrato ricavi pari a 7,4 milioni (dato non soggetto ad attività di revisione) di Euro, in crescita del 62,5% rispetto ai 4,5 milioni di Euro (dato non soggetto ad attività di revisione) al 31 marzo 2021.

Nusco, società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO», quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana, rende noto che nel primo trimestre del 2022 ha registrato ricavi pari a 7,4 milioni (dato non soggetto ad attività di revisione) di Euro, in crescita del 62,5% rispetto ai 4,5 milioni di Euro (dato non soggetto ad attività di revisione) al 31 marzo 2021. Tale risultato conferma il trend positivo della Società, iniziato nel precedente esercizio, che consente di proseguire nel già delineato percorso di crescita, dimostrando l'efficacia del proprio modello di business.

Continuano a contribuire all'ottenimento dei risultati: l'incremento delle vendite grazie al rafforzamento e alla piena operatività della rete franchising sul territorio nazionale, punto cardine della politica di sviluppo aziendale, ed il potenziamento dell'area export per l'ampliamento della rete di vendita, unitamente a una più efficace gestione della clientela estera. Si comunica, inoltre, che il *portafoglio ordini *da evadere al 31 marzo 2022 risulta essere pari a 8,6 milioni di Euro, rispetto a 5,3 milioni di Euro al 31 marzo 2021 (+62%).

Nel corso del trimestre Nusco ha proseguito la strategia di digitalizzazione produttiva degli impianti, con una particolare attenzione alla riduzione dei consumi e all'ottimizzazione dei processi. Si ricorda come a fine marzo 2022 siano stati infatti annunciati due accordi, uno con Barberan S.A., società leader in ambito europeo specializzata nella progettazione e produzione di macchine per la finitura superficiale, laminazione, confezionamento, laccatura e stampa digitale, per l'acquisizione di un sistema industriale (rivestimento/placcaggio dei profili e troncatura) a basso impatto ambientale per la lavorazione di profili in legno, e uno con Metalstar 2000 S.r.l., società di riferimento nella progettazione e la costruzione di macchine per legno massello, per l'implementazione di una nuova profilatrice ad alto impatto tecnologico, totalmente controllata tramite pannello touch screen senza comandi fuori macchina, che consente una significativa riduzione dei consumi energetici.

"Dopo un anno molto positivo come il 2021, rivelatosi particolarmente ricco di soddisfazioni per i numerosi traguardi raggiunti, resi possibili anche grazie alla ripresa della piena operatività della Società, siamo molto orgogliosi dei risultati conseguiti nel primo trimestre di quest'anno. Gli esiti confermano la bontà della strategia e la capacità della nostra Società di cogliere le opportunità offerte dal mercato. La crescita di Nusco sarà sempre più all'insegna della sostenibilità e dell'efficienza energetica. Grazie al nostro impegno in tal senso, il nostro obiettivo è quello di orientare le scelte dei nostri clienti, contribuendo a ridurre l'impatto ambientale del nostro ecosistema." – Ha dichiarato Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco.

(GD - www.ftaonline.com)