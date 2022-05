Nutanix crolla al Nasdaq dopo avere comunicato una guidance debole per il quarto trimestre a causa dell'impatto della crisi della supply chain globale. La società californiana (attiva in storage, virtualizzazione e servizi cloud) ha comunicato risultati relativi al terzo trimestre del suo esercizio segnati da perdite nette per 111,6 milioni di dollari, pari a 50 centesimi per azione. Su base rettificata il rosso si è ridotto significativamente da 41 a 5 centesimi per azione, sotto ai 22 centesimi del consensus di FactSet. Nei tre mesi i ricavi sono saliti da 344 a 404 milioni di dollari, contro un progresso degli ordinativi da 160 a 205 milioni. Le stime degli analisti erano invece per 398 e 198 milioni rispettivamente. Per il trimestre in corso Nutanix prevede 340-360 milioni di ricavi e 175-185 milioni di ordinativi (439 e 216 milioni il consensus di FactSet). Nutanix ha segnato un tracollo superiore al 30% in after market, dopo avere chiuso in rialzo del 2,24% la seduta di mercoledì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)