Nvidia segna un nuovo record di ricavi nel primo trimestre dell'esercizio 2023 (chiuso lo scorso 1° maggio) ma il titolo crolla a causa di una guidance debole, che il colosso californiano dei chip spiega con l'impatto dei lockdown in Cina. Nei tre mesi i profitti netti sono calati da 1,91 miliardi di dollari, pari a 76 centesimi per azione, a 1,62 miliardi, e 64 centesimi. Su base rettificata l'eps è però salito da 91 centesimi a 1,36 dollari, a fronte di ricavi rimbalzati da 5,66 a 8,29 miliardi. Il consensus di FactSet era invece rispettivamente per 1,30 dollari e 8,12 miliardi. Nvidia ha toccato un crollo superiore al 7% in after market, dopo avere per altro chiuso in rally del 5,08% mercoledì al Nasdaq (nel 2022 il titolo ha perso comunque oltre il 43% del suo valore).

