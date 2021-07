NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting,rende noto di aver proceduto in data odierna – a seguito dell'esito positivo delle attività di Due Diligence – alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato da Soccerment S.

[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting,rende noto di aver proceduto in data odierna – a seguito dell'esito positivo delle attività di Due Diligence – alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale deliberato da Soccerment S.r.l. ("Soccerment") con un investimento di Euro 150.000,00.

Soccerment è una startup innovativa specializzata nello sviluppo di strumenti di raccolta e analisi di dati di performance calcistiche. Nello specifico, Soccerment opera in tre ambiti: 1) progettazione e produzione di wearable devices, che generano dati di elevata qualità in modo scalabile e completamente automatizzato; 2) sviluppo di strumenti innovativi di data analytics, che supportano i processi decisionali in modo veloce e intuitivo attraverso algoritmi di machine learning; 3) servizi di consulenza alle società calcistiche e ai relativi stakeholders, con il trasferimento di know-how strategico e operativo, in un settore che tende ad essere sempre più "data-driven".

L'operazione permetterà a NVP di sviluppare una partnership con notevoli sinergie industriali e tecnologiche, in particolare le società collaboreranno nell'implementazione di sistemi avanzati e real time di data gathering e data analytics, ampliando i servizi offerti da NVP in occasione del broadcasting degli eventi calcistici.

Ivan Pintabona, CTO di NVP:"Questa partnership tecnologica sisposa perfettamente con il continuo processo di sviluppo di servizi innovativi portato avanti da NVP. In particolare, la rilevazione dei dati e l'algoritmo che consente di ricavarne informazioni sensibili, è uno strumento formidabile per l'arricchimento dei contenuti. Lo stesso funziona sia con dati derivanti dai device ma anche su database esistenti. I nostri clienti avranno a disposizione una nuova tipologia di informazione spendibile soprattutto sui contenuti Live, ma non solo."

Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: "L'investimento in Soccerment permetterà di incrementare notevolmente la nostra offerta di servizi di broadcasting sul calcio, attraverso lo sviluppo di contenuti fortemente innovativi generati da questa partnership tecnologica".

Aldo Comi, Co-fondatore e CEO di Soccerment: "Il mondo del calcio sta attraversando un cambiamento epocale, in cui una efficace analisi dei dati di performance rappresenta un crescente vantaggio competitivo. Anche il pubblico richiede contenuti sempre più ad alto valore aggiunto e analitico a supporto del broadcasting degli eventi calcistici. L'ingresso di NVP nel capitale di Soccerment rappresenta per noi un forte impulso tecnologico, che ci aiuterà ad accelerare lo sviluppo dei nostri sistemi di intelligenza artificiale legati al calcio."

(GD - www.ftaonline.com)