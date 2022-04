Il Consiglio di Amministrazione di NVP (NVP:IM), PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, ha approvato il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

Valore della produzione: Euro 16,6 milioni, +128% (2020: Euro 7,3 milioni)

EBITDA: Euro 4,9 milioni, +251% (2020: Euro 1,4 milioni); EBITDA margin 37% (2020: 22%)

Risultato Netto: Euro 0,3 milioni (2020: -1,3 milioni)

Posizione Finanziaria Netta: Euro -8,8 milioni (2020: Euro -4,9 milioni)

Massimo Pintabona, Amministratore Delegato di NVP: "Chiudiamo l'esercizio estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti: i principali indicatori economici evidenziano una significativa crescita e i primi mesi del 2022 confermano questo trend positivo. Oggi il Gruppo NVP si presenta come una realtà affermata nel proprio mercato di riferimento in grado di offrire soluzioni innovative sempre adeguate alle esigenze dei fruitori finali, grazie alla disponibilità di un parco mezzi e attrezzature d'avanguardia. Il Gruppo ha sostenuto negli ultimi anni investimenti in tecnologia per circa 24 milioni di euro, incrementando costantemente negli anni la quota di capitale destinata al potenziamento della propria struttura produttiva e tecnologica: l'attività di R&S e innovazione è proseguita anche nel 2021 e si pone come obiettivo il posizionamento del Gruppo NVP tra i massimi sviluppatori di tecnologie e piattaforme finalizzate al broadcast produttivo e pertanto di reale innovatore e creatore di modelli evoluti con funzionalità di interazione in visione immersiva e realtà aumentata. L'innovazione quale fattore chiave di crescita porta il Gruppo NVP a progettare l'ammiraglia OB7, prima regia al mondo con un'area dedicata alla gestione HDR WCG dei segnali e alla gestione di nuove funzionalità interattive, finalizzate alla gestione della trasmissione media tramite cloud network e Machine Learning, IoT e Content Lake per poter fare un Data Enrichment in Real Time dei contenuti video. L'innovazione sempre orientata ai nuovi servizi da offrire ai clienti, come il sistema di distribuzione su fibra ottica spenta delle telecamere con totale gestione remota degli apparati, con l'obiettivo della copertura di eventi di livello mondiale su grandi distanze, come circuiti automobilistici o competizioni stradali: questa ulteriore innovativa infrastruttura che si basa su circa 40 KM di fibra ottica spenta e sistemi CWDM consente di posizionare a distanze rilevanti le telecamere e consentire con un solo OBVAN la copertura di lunghissimi percorsi in formato 4k HDR. NVP è fra i pochi player al mondo a vantare un sistema così innovativo che consente di economizzare al massimo i costi di allestimento e smontaggio e di poter acquisire commesse di eventi particolari e inaccessibili senza la dotazione infrastrutturale altamente tecnologica in possesso del Gruppo."

(RV - www.ftaonline.com)