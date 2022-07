NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting comunica di aver ottenuto l'ulteriore contributo, rispetto a quanto precedentemente comunicato in data 26 gennaio 2022, previsto dal Bando di Simest "Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e MID CAP con vocazione internazionale", finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU, a valere su risorse PNRR allocate al Fondo 394/81, da destinare alla realizzazione di un polo di innovazione digitale, l'Innovation HUB di NVP con investimenti che interesseranno i prossimi 24 mesi.

NVP, PMI Innovativa attiva nella realizzazione end-to-end di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting comunica di aver ottenuto l'ulteriore contributo, rispetto a quanto precedentemente comunicato in data 26 gennaio 2022, previsto dal Bando di Simest "Transizione Digitale ed Ecologica delle PMI e MID CAP con vocazione internazionale", finanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Next Generation EU, a valere su risorse PNRR allocate al Fondo 394/81, da destinare alla realizzazione di un polo di innovazione digitale, l'Innovation HUB di NVP con investimenti che interesseranno i prossimi 24 mesi. Il progetto si pone l'obiettivo di rafforzare la competitività internazionale delle PMI e MID CAP italiane sostenendone la transizione digitale ed ecologica, due direttrici di crescita imprescindibili per il sistema produttivo.

Il contributo ottenuto ammonta a 700.000 euro, di cui 280.000 euro a fondo perduto e 420.000 euro come finanziamento a tasso agevolato con una durata di 6 anni, di cui 2 di preammortamento e 4 di ammortamento. I contributi complessivamente ottenuti da Simest ammontano a 1 milione di euro di cui 400 mila euro a fondo perduto e 600 mila euro come finanziamenti a tasso agevolato.

I contributi a fondo perduto sono erogati nel rispetto della sezione 3.1 del Temporary Framework nell'ambito di misure di aiuto ai sensi della Comunicazione della Commissione C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19" e successive modifiche ed integrazioni.

Ivan Pintabona, CTO di NVP: "Al fine di poter proseguire con gli obiettivi di offerta di servizi ad alto contenuto tecnologico ed anticipare l'evoluzione delle nuove richieste di mercato e pertanto soddisfare le esigenze dei clienti e degli utenti finali fruitori dei servizi, in ambito di transizione digitale NVP intende investire nella realizzazione di un polo di innovazione digitale - l'Innovation Hub - struttura tecnologicamente avanzata nella quale concentrare l'insieme delle infrastrutture necessarie per la definizione della transizione digitale in ambito broadcast. L'infrastruttura sorgerà nella sede di Cologno Monzese (MI) con l'obiettivo di creare una struttura con funzioni localizzate ma interconnesse alla rete mondiale grazie alla funzionalità di una rete in fibra ottica ad elevatissima velocità e connettività."

(GD - www.ftaonline.com)