Benjamin Louvet, fund manager di Ofi Asset Management, ha elaborato questa analisi dei metalli preziosi.

Oro *

** L'oro ha avuto un anno negativo nel 2021, registrando un calo di circa il 5%. Il destino del metallo giallo è strettamente legato all'evoluzione dei tassi d'interesse reali. Infatti, dato che l'oro non ha un rendimento, il suo interesse aumenta quando quello di altre asset class diminuisce. Così, quando i tassi d'interesse reali salgono, l'oro tende a scendere e viceversa. All'inizio del 2021, l'arrivo di Joe Biden alla guida degli Stati Uniti ha suscitato timori di slittamenti di bilancio e di un possibile aumento del costo dei finanziamenti americani con un aumento dei tassi d'interesse. Questo ha spinto il prezzo dell'oro verso il basso. Poi, in una seconda fase, la comparsa di pressioni inflazionistiche ha permesso al metallo giallo di recuperare, spingendo i tassi reali verso il basso. Ma la FED ha poi indicato che queste tensioni erano solo temporanee e che, inoltre, avrebbe iniziato a ridurre la sua politica monetaria accomodante ed eventualmente ad aumentare i tassi. Questo ha nuovamente spinto i prezzi dell'oro verso il basso. Mentre in seguito è diventato sempre più evidente che l'inflazione potrebbe essere meno transitoria di quanto previsto dalla FED, questo ha permesso ai tassi reali di scendere, ma non all'oro di salire. La mancanza di visibilità sulla politica monetaria ha quindi spinto gli investitori a stare lontani dal metallo giallo prima di vedere più chiaramente. Questo ha portato a una divergenza tra i prezzi dell'oro e i tassi d'interesse reali. Ma proprio alla fine dell'anno, la FED ha chiarito il suo calendario per la stretta monetaria, il che ha permesso all'oro di apprezzarsi e alla correlazione tra oro e tassi reali di tornare ai suoi livelli classici.

Per il prossimo anno, per determinare la potenziale tendenza dell'oro, è necessario determinare l'evoluzione dei tassi reali americani. A nostro avviso, la FED non ha ormai altra scelta che rimanere "dietro la curva", vale a dire che potrà aumentare i tassi nominali solo in caso di inflazione. Per garantire che i tassi reali rimangano bassi. Infatti, con un indebitamento di quasi il 130% del PIL per gli Stati Uniti, un aumento dei tassi reali sarebbe molto difficile da gestire. Lo stesso vale per le altre grandi economie.

Oltre a questo problema di gestione del debito, l'altro problema è che le banche centrali, guidate dalla FED, sono limitate nel loro aumento dei tassi. In effetti, l'obiettivo dell'aumento dei tassi di interesse è quello di rallentare un'economia sovrastimolata, aumentando il costo del denaro, per evitare che l'eccesso di domanda alimenti l'inflazione dei prezzi. Tuttavia, nel ciclo attuale, una buona parte dell'inflazione registrata non è legata a un eccesso di domanda - alcuni prevedono anche un forte calo della crescita a partire da questo trimestre negli Stati Uniti - ma piuttosto a una mancanza di offerta. Ciò è dovuto a problemi di filiera, che dovrebbero essere risolti a medio termine, ma anche e soprattutto a minori investimenti nella produzione (energia e metalli) e a cambiamenti nel regime della domanda (metalli di transizione). Questo genera un'inflazione di lunga durata. Inoltre, la transizione energetica sarà inflazionistica a causa del passaggio da energie molto dense (fossili) a energie più diffuse e intermittenti (rinnovabili), che comporta un costo maggiore e richiede l'aggiunta di soluzioni di emergenza per i giorni senza vento o senza sole. Richiederà anche enormi investimenti, che possono essere fatti solo in un contesto di tassi di interesse reali molto bassi. Per tutte queste ragioni, crediamo che i tassi reali rimarranno bassi, o addirittura scenderanno nei prossimi mesi.

A questo si aggiungono i rischi geopolitici, ma anche i rischi di un errore nella politica monetaria, tanto difficile è l'uscita dalle politiche accomodanti! Questo ci porta a prevedere un prezzo di un'oncia d'oro intorno ai 2.100 dollari su un orizzonte di 12 mesi.

Argento *

** L'argento è un metallo "ibrido", a metà strada tra un metallo industriale e un metallo cosiddetto "rifugio" come l'oro. La parte industriale è molto florida, avendo l'argento proprietà fisiche molto ricercate. Questo metallo è infatti quello che conduce meglio l'elettricità. Per questo motivo, è utilizzato nell'industria fotovoltaica e nella mobilità elettrica (fabbricazione di pacchi batterie).

Già nel 2020, l'industria fotovoltaica, che ha installato un record di 130 GW di capacità solare in tutto il mondo, ha consumato 3.142 tonnellate di argento, ovvero il 12% della produzione globale.

Da notare che, secondo l'AIE (Agenzia Internazionale dell'Energia, un'organizzazione che consiglia i paesi dell'OCSE sulle loro politiche energetiche), per rispettare l'Accordo di Parigi, sarebbe necessario, da qui al 2030, installare 620 GW di energia solare ogni anno, cioè quasi 5 volte la quantità del 2020!

In termini di mobilità elettrica, i veicoli elettrificati (100% elettrici + ibridi plug-in) rappresentavano circa il 5% della quota di mercato nel 2019. Quell'anno, l'industria automobilistica ha consumato tra il 6 e il 7% della produzione mondiale di argento. L'argento è usato nei pacchetti di batterie, per collegare tra loro le singole celle. Secondo l'AIE nel suo studio "Net zero by 2050 - A roadmap to neutrality", se vogliamo rispettare l'accordo di Parigi, questa quota di mercato dovrebbe salire al 60% nel 2030, cioè 12 volte più che nel 2019. Tutto questo potrebbe alimentare la domanda di argento quest'anno, con una domanda globale che dovrebbe aumentare dell'8% secondo BMO. L'argento dovrebbe anche beneficiare del contesto descritto sopra per l'oro, dato il suo status di "porto sicuro". Il prezzo del metallo potrebbe quindi, a nostro avviso, tornare a livelli di 27-27,50 dollari all'oncia.

Platino *

** Il platino è un metallo utilizzato principalmente nella fabbricazione di convertitori catalitici e sta trovando un nuovo utilizzo per una tecnologia a bassa emissione di carbonio: l'idrogeno verde. L'idrogeno è visto come un mezzo di stoccaggio dell'energia per superare l'intermittenza delle energie rinnovabili. L'idea è quella di trasformare l'energia prodotta dalle energie rinnovabili, nei momenti in cui il consumo è basso, in idrogeno per immagazzinare questa energia (si parla di power to gas). Possiamo poi usare questo gas per fare di nuovo elettricità nei momenti in cui la domanda è alta e le energie rinnovabili non producono, per mancanza di vento e/o sole (si parla di gas to power). Anche se l'efficienza di questa doppia conversione non è ottimale (circa il 40-50% di perdita in ciascuna delle due fasi), questa tecnologia dovrebbe svilupparsi enormemente negli anni a venire: 30 paesi hanno già annunciato un piano per l'idrogeno! La Francia investirà 7 miliardi di euro in questa tecnologia entro il 2030, la Germania 9 miliardi di euro, la Cina, gli Stati Uniti e il Giappone svilupperanno anch'essi questa tecnologia. Tuttavia, la produzione di idrogeno verde, cioè prodotto per elettrolisi dell'acqua, richiede platino. I migliori elettrolizzatori attualmente disponibili hanno infatti elettrodi di platino. Inoltre, il processo di trasformazione dell'idrogeno in elettricità viene effettuato da una cella a combustibile. E una cella a combustibile richiede, per le sue soluzioni più compatte che sono particolarmente essenziali per i veicoli a idrogeno, molto platino (circa 1 oncia, o poco più di 31 grammi, per veicolo). Per tutte queste ragioni, Anglo American Platinum, il più grande produttore mondiale di platino, stima che la tecnologia dell'idrogeno potrebbe già rappresentare una domanda di 25 tonnellate all'anno entro il 2025, ovvero il 10% della produzione mondiale di platino. Entro il 2030, la domanda potrebbe raggiungere le 100 tonnellate, o il 40% della produzione attuale. Il mercato dell'idrogeno sta accelerando, con una capacità di elettrolisi installata che dovrebbe quadruplicare già quest'anno, secondo Bloomberg New Energy Finance. Questo ci porta a credere che il prezzo del platino potrebbe raggiungere i livelli di 1200 dollari per oncia nei prossimi dodici mesi.

Palladio *

** Il palladio è un metallo utilizzato principalmente (dal 75 all'80%) nella fabbricazione di convertitori catalitici per veicoli a benzina. Dopo il "dieselgate" del 2015, il suo utilizzo ha visto un forte aumento, poiché le vendite di veicoli a benzina hanno soppiantato quelle del diesel. Ciò ha creato un profondo squilibrio in questo mercato, che era già stretto da qualche anno. Il mercato del palladio è quindi in costante deficit da 10 anni. Anche nel 2021, quando la sua domanda è scesa a causa del calo della produzione automobilistica generato dalla mancanza di semiconduttori (niente automobili, niente tubi di scarico), il mercato è ancora in deficit. E il 2022 dovrebbe essere l'undicesimo anno consecutivo di deficit. Il prezzo di questo metallo ha anche raggiunto un nuovo massimo storico nel maggio 2021, a più di 3.000 dollari l'oncia, prima di crollare a causa del calo della produzione automobilistica. Ma questo problema è puramente ciclico e la crisi dei semiconduttori dovrebbe gradualmente risolversi nel corso del 2022. Crediamo quindi che il palladio abbia il potenziale per tornare a livelli vicini ai massimi raggiunti l'anno scorso. Non tutti gli analisti sono di questa opinione, perché ritengono che l'elettrificazione dei veicoli porterà ad un calo della domanda di palladio (un veicolo elettrico non ha un tubo di scarico). Gli analisti, però, omettono due cose: La prima riguarda l'elettrificazione, che dipende dalla nostra capacità di produrre batterie. Così, i principali consulenti automobilistici stimano che potremmo vendere circa 5 milioni di veicoli 100% elettrici all'anno nel 2025. Questo va confrontato con le vendite totali di circa 90 milioni di veicoli all'anno, in un anno normale. L'impatto sarà quindi relativamente limitato nel breve termine. Allo stesso tempo, saranno sviluppati anche i veicoli ibridi. Le stime parlano, sempre entro il 2025, di un potenziale di 12-17 milioni di veicoli ibridi plug-in all'anno. Tuttavia, ciò che viene spesso ignorato è che un'auto ibrida plug-in ha uno scarico più grande di un veicolo termico convenzionale. Infatti, l'alternanza dell'uso del motore a combustione e del motore elettrico durante la guida significa che il motore a combustione, e quindi i suoi fumi, sono più freddi che in un veicolo con motore a combustione convenzionale. È quindi necessario, secondo Johnson Matthey, il più grande produttore di catalizzatori del mondo, dal 10 al 15% in più di palladio nello scarico di un veicolo ibrido plug-in rispetto allo scarico di un veicolo termico convenzionale. Arriviamo, quindi, alla conclusione che l'elettrificazione non dovrebbe avere un grande impatto sul consumo di palladio a breve termine, il che ci porta alla nostra stima di un prezzo del metallo che potrebbe rimbalzare dai livelli di 2800 dollari per oncia entro dodici mesi.

(GD - www.ftaonline.com)