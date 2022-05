Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dei Paesi Bassi), in aprile il tasso d'inflazione rallenta marginalmente in Olanda al 9,6% annuo dal 9,7% di marzo (6,2% in febbraio), quando si era attestato sui massimi dall'aprile 1976.

Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dei Paesi Bassi), in aprile il tasso d'inflazione rallenta marginalmente in Olanda al 9,6% annuo dal 9,7% di marzo (6,2% in febbraio), quando si era attestato sui massimi dall'aprile 1976. L'inflazione armonizzata è invece scesa all'11,2% annuo dall'11,7% precedente (7,3% in febbraio), che era invece il livello più elevato da quando si era iniziato a elaborare la statistica nel 1997.

(RR - www.ftaonline.com)