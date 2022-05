di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'ufficio nazionale di statistica dell'Aia), in aprile il tasso di disoccupazione ha registrato in Olanda, su base rettificata stagionalmente, un ulteriore declino al 3,2% dal 3,3% precedente (3,4% in febbraio).