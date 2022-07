Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dei Paesi Bassi), in giugno il tasso d'inflazione rallenta ulteriormente in Olanda all'8,6% annuo dall'8,8% di maggio (9,6% in aprile).

Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dei Paesi Bassi), in giugno il tasso d'inflazione rallenta ulteriormente in Olanda all'8,6% annuo dall'8,8% di maggio (9,6% in aprile). L'inflazione armonizzata è invece scesa al 9,9% annuo dal 10,2% precedente (11,2% in aprile).

