di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dei Paesi Bassi), in maggio le esportazioni dall'Olanda hanno registrato un progresso in volume del 4,4% annuo, in accelerazione rispetto all'1,2% della lettura finale di aprile (2,0% la flessione di marzo).