Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica olandese), in maggio la fiducia dei consumatori è salita marginalmente in Olanda a -47 punti da -48 punti in aprile (-39 punti in marzo), quando si era attestata sui minimi storici (ovvero da quando nel 1986 si era iniziato a elaborare la statistica).