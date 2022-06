Attività manifatturiera in frenata nei Paesi Bassi.

di Financial Trend Analysis

Attività manifatturiera in frenata nei Paesi Bassi. In maggio, infatti, l'indice Pmi dell'Olanda stilato da S&P Global in collaborazione con Nevi ha registrato una flessione a 57,8 punti dai 59,9 punti di aprile (58,4 punti di marzo), attestandosi sui minimi dai 54,5 punti del novembre 2020.

