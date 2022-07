Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dell'Aia), in maggio la produzione industriale è cresciuta in Olanda del 10,0% annuo, in rallentamento rispetto al precedente rimbalzo del 14,0% (7,6% in marzo) ma comunque nel quindicesimo mese consecutivo d'espansione.