Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica dell'Aia), in maggio le vendite al dettaglio sono cresciute in Olanda dello 0,7% annuo in valore (su base rettificata per il numero di giorni di attività), in ulteriore deciso rallentamento rispetto all'8,2% di aprile (e all'8,4% di marzo), ma comunque nel quindicesimo mese consecutivo d'espansione.