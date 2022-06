Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica olandese), in giugno l'indice della fiducia dei produttori dell'Olanda ha segnato un declino a 8,1 punti dai 9,9 punti precedenti (10,8 punti in aprile).

di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dal Centraal Bureau voor de Statistiek (Cbs, l'Ufficio centrale di statistica olandese), in giugno l'indice della fiducia dei produttori dell'Olanda ha segnato un declino a 8,1 punti dai 9,9 punti precedenti (10,8 punti in aprile). L'indice si conferma comunque sopra alla media di 1,0 punti degli ultimi 20 anni. Il valore più basso di -28,7 punti era stato toccato nell'aprile 2020. Lo scorso novembre l'indice invece si era attestato a 12,7 punti, sui massimi dal 1985, anno in cui si era iniziato a elaborare la statistica.

