FedEx Corporation ha comunicato risultati relativi al quarto trimestre del suo esercizio segnati da profitti netti crollati da 1,9 miliardi, pari a 6,88 dollari per azione, a 558 milioni, e 2,13 dollari. Su base rettificata l'eps si è attestato a 6,87 dollari, appena sotto però ai 6,88 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi allo scorso 31 maggio il colosso delle spedizioni di Memphis ha registrato una crescita dei ricavi da 22,6 a 24,4 miliardi di dollari, contro i 24,5 miliardi stimati dagli analisti. Oltre le attese la guidance. Per il nuovo anno, l'esercizio 2023, FedEx prevede infatti un eps compreso tra 22,45 e 24,45 dollari, contro i 22,21 dollari del consensus di FactSet. FedEx, dopo avere chiuso in declino dello 0,39% giovedì al Nyse, ha toccato un rialzo del 3% in after market.

