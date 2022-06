Secondo quanto riporta Reuters, il declino della produzione di Tesla in Cina sarebbe andato oltre le attese dello stesso Elon Musk. In aprile Musk aveva stimato che l'output della gigafactory di Shanghai nel secondo trimestre sarebbe stato "all'incirca alla pari" con quello dei primi tre mesi dell'anno. Secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca), in aprile e maggio, mesi in cui Shanghai era ancora in gran parte sotto lockdown, la produzione è stata pari a 44.301 vettute elettriche. Sommandole alle previsioni di 71.000 unità in giugno, come emerge da documentazione interna di Tesla citata da Reuters, si arriverebbe a 115.300 vetture, oltre il 35% in meno rispetto alle 178.887 del primo trimestre (sempre su dati Cpca). Tesla ha chiuso in declino dello 0,89% giovedì al Nasdaq.

(RR - www.ftaonline.com)