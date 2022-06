OMER S.p.A. (la "Società" o "Omer", ISIN IT0005453748) – società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario – comunica la sottoscrizione di una lettera d'intenti con Arsenale Express S.p.A. ("Arsenale"), società attiva nell'ospitalità facente capo al Gruppo Barletta, inerente la fornitura degli allestimenti dei vagoni dei treni relativi al progetto "Orient Express - La Dolce Vita". L'iniziativa, lanciata in collaborazione con Trenitalia Gruppo Ferrovie dello Stato e con il patrocinio di Fondazione FS e Orient Express del Gruppo Accor, prevede l'offerta di viaggi di lusso, slow e sostenibili lungo binari storici e destinazioni simbolo della penisola, in un progetto che coniuga tradizione e innovazione. Arsenale ha individuato in Omer la migliore professionalità per la realizzazione del restyling ed arredo interno dei treni. La lettera d'intenti ha per oggetto la realizzazione di due prototipi: "Mock-up design" e "Mock-up funzionale", propedeutici alla realizzazione del primo lotto costituito da due treni completi per un totale di 22 carrozze. In particolare, Omer, si occuperà di ingegnerizzare e realizzare in uno stile ispirato agli anni Sessanta e Settanta, sulla base della progettazione stilistica dello studio di architettura Dimore Studio, tutti gli arredi interni sia per quanto riguarda le cabine che i locali dell'hospitality (Lounge e Ristorante). Alla formale accettazione del Mock-up design, rappresentante il progetto pilota dell'iniziativa, da parte di Arsenale, Omer realizzerà il restyling ed arredo interno dei primi due treni. Il valore economico della commessa verrà comunicato una volta definite le specifiche tecniche in sede di firma del contratto. Giuseppe Russello, CEO Omer, ha dichiarato: "La lettera d'intenti siglata oggi con Arsenale, che ci vedrà tra i protagonisti di questo nuovo affascinante progetto turistico, rappresenta il primo tassello di una strategia di diversificazione del Gruppo Omer, volta ad entrare in nuovi mercati quali quello dell'hospitality di lusso. Siamo orgogliosi di far parte di Orient Express - La Dolce Vita, un progetto che punta a valorizzare l'Italia con le sue bellezze artistiche e paesaggistiche e che coniuga le antiche suggestioni del viaggio in treno, più volte protagonista nella grande letteratura, con le moderne tecnologie e comfort che Omer è in grado di mettere a disposizione grazie a una trentennale esperienza nel settore del trasporto ferroviario. Siamo inoltre molto soddisfatti – continua Russello - di aprire le porte dei nostri stabilimenti a Carini agli investitori, dopo quasi un anno dalla quotazione in Borsa. Il nostro obiettivo è quello di mostrare l'impegno e la professionalità che noi tutti di Omer mettiamo quotidianamente nel nostro lavoro per sviluppare un prodotto altamente tecnologico".

