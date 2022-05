Sfoglia il Prossimo articolo LEGGI GLI ARTICOLI DI: Financial Trend Analysis BORSA PUBBLICATO: 32 minuti fa On Semiconductor va in rally su trimestre sopra al consensus Tempo stimato di lettura: 2 minuti di Financial Trend Analysis

On Semiconductor ha chiuso in rally del 6,74% lunedì al Nasdaq, dopo che il produttore di chip (nato nel 1999 da uno spin-off di Motorola) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da un eps rettificato di 1,22 dollari, contro gli 1,05 dollari del consensus di FactSet.

On Semiconductor ha chiuso in rally del 6,74% lunedì al Nasdaq, dopo che il produttore di chip (nato nel 1999 da uno spin-off di Motorola) ha comunicato risultati relativi al primo trimestre segnati da un eps rettificato di 1,22 dollari, contro gli 1,05 dollari del consensus di FactSet. Nei tre mesi l'azienda dell'Arizona ha registrato un rimbalzo dei ricavi del 31% annuo a 1,95 miliardi, contro gli 1,91 miliardi attesi dagli analisti. Performance trainata soprattutto dalla crescita nei mercati core di automotive e industria. (RR - www.ftaonline.com)

