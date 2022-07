Houston - 14 luglio 2022

Si fa riferimento all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria *promossa da Romulus and Remus Investments LLC ("RRI" o l'"Offerente") ai sensi e per gli effetti degli articoli 102 e seguenti del d.lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato (il "TUF") avente ad oggetto massime n. 62.918.072 azioni ordinarie (le "Azioni") di A.S. Roma S.p.A. ("AS Roma*" o l'"Emittente"). I termini utilizzati di seguito con la lettera iniziale maiuscola, ove non diversamente definiti, hanno il significato loro attribuito nel documento relativo all'offerta (l'"Offerta") approvato da Consob con delibera n. 22350 del 9 giugno 2022 (il "Documento di Offerta") nonché nel comunicato stampa pubblicato in data 7 luglio 2022 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti. Fatta eccezione per quanto indicato nel presente comunicato stampa, restano invariati tutti gli altri termini e condizioni dell'Offerta come indicati nel Documento di Offerta nonché nel comunicato stampa pubblicato in data 7 luglio 2022 ai sensi degli artt. 36 e 43 del Regolamento Emittenti.

*INCREMENTO DEL CORRISPETTIVO *

*L'Offerente comunica, ai sensi dell'art. 43, comma 1 del Regolamento Emittenti, di aver incrementato il corrispettivo dell'Offerta da Euro 0,43 ad Euro 0,45 e, dunque, di Euro 0,02 (+4,7%), per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta (il "Nuovo Corrispettivo").

La previsione di un incremento del corrispettivo dell'Offerta costituisce un ulteriore sforzo da parte dell'Offerente nei confronti degli azionisti di AS Roma; sforzo che va nella medesima direzione della decisione, comunicata al mercato lo scorso 7 luglio 2022, di integrare il Programma Fedeltà con nuovi ulteriori premi, ossia dimostrare l'affectio dell'Offerente verso tutti gli azionisti-tifosi del Club unitamente alla piena convinzione e continuo supporto al progetto di Delisting dell'Emittente.

Il Nuovo Corrispettivo incorpora un premio pari a circa il 24,0% rispetto al prezzo ufficiale delle Azioni registrato alla data dell'11 maggio 2022, in aggiunta ai seguenti premi rispetto alla media ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni durante i periodi di riferimento indicati di seguito:

|PERIODO |PREMIO |

|1 mese |23,4% |

|3 mesi |39,5% |

|6 mesi |40,9% |

|12 mesi |11,3% |

In appendice al presente comunicato stampa, sono riportate le informazioni e le tabelle di cui alla Sezione E del Documento di Offerta, aggiornate sulla base del Nuovo Corrispettivo. A fronte del Nuovo Corrispettivo dell'Offerta e del numero delle Azioni oggetto della stessa, il controvalore massimo complessivo dell'Offerta, nel caso in cui tutte le Azioni dell'Offerta fossero portate in adesione all'Offerta stessa, passerà da Euro 27.054.771 a Euro 28.313.132 (il "Nuovo Esborso Massimo").

In data odierna l'Offerente ha trasmesso a Consob, ai sensi dell'art. 37-bis del Regolamento Emittenti, la documentazione relativa all'avvenuta costituzione della garanzia di esatto adempimento dell'Offerta rilasciata da UniCredit S.p.A. per l'importo massimo di Euro 28.313.132, corrispondente al Nuovo Esborso Massimo, ad integrazione della cash confirmation letter già rilasciata da UniCredit S.p.A. lo scorso 9 giugno 2022. L'Offerente procederà alla pubblicazione di una nuova scheda di adesione modificata per effetto del Nuovo Corrispettivo.

Il Nuovo Corrispettivo sarà valido anche nei confronti degli azionisti che abbiano già aderito all'Offerta prima del presente comunicato e pertanto la sottoscrizione della scheda di adesione nella versione precedente alla pubblicazione della nuova scheda di adesione sarà considerata valida adesione anche alle nuove condizioni migliorative dell'Offerta, di cui al presente comunicato.

*ULTERIORE PROROGA DEL PERIODO DI ADESIONE *

**Al fine di realizzare gli obiettivi prefissati, l'Offerente comunica di aver concordato con Borsa Italiana una ulteriore proroga del Periodo di Adesione – la cui conclusione era originariamente prevista per il giorno 8 luglio 2022 e successivamente prorogata fino al 15 luglio 2022, come comunicato al mercato in data 7 luglio 2022 – per ulteriori 5 Giorni di Borsa Aperta, ossia fino al prossimo 22 luglio 2022 incluso.

Conseguentemente, salvo ulteriore proroga:

(i) il Periodo di Adesione dell'Offerta terminerà alle 17.30 (ora italiana) del 22 luglio 2022;

(ii) la Data di Pagamento del Nuovo Corrispettivo dovuto dall'Offerente per le Azioni portate in adesione all'Offerta è fissata per il 29 luglio 2022, ossia il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del periodo di adesione come ulteriormente prorogato;

(iii) la Riapertura dei Termini, ove applicabile, avrà durata dal 1° agosto 2022 al 5 agosto 2022 e, pertanto, per le sedute del 1,2,3,4 e 5 agosto 2022;

(iv) la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini, ove applicabile, è fissata per il 12 agosto 2022.

Di seguito viene riportato il nuovo calendario dei principali eventi legati all'Offerta, come modificato per effetto della suddetta ulteriore proroga del Periodo di Adesione all'Offerta.

|Data |Avvenimento |Modalità di comunicazione al mercato |

|22 luglio 2022 (salvo eventuali estensioni ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile) |Termine del Periodo di Adesione come prorogato. |- |

|Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Adesione come prorogato e comunque entro le ore 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione come prorogato (i.e. 25 luglio 2022) |Comunicazione in merito (i) ai risultati provvisori dell'Offerta, e (ii) al verificarsi ovvero o al mancato verificarsi della Condizione Soglia e, tale ultima ipotesi, alla eventuale decisione di rinunciare alla Condizione Soglia. |Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti. |

|Entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Pagamento, ossia (salvo eventuali estensioni ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile) il 28 luglio 2022 |Comunicazione in merito (i) ai risultati definitivi dell'Offerta; (ii) alla conferma dell'avveramento ovvero del mancato avveramento della Condizione Soglia, nonché all'avveramento ovvero al mancato avveramento della Condizione MAC e della Condizione Evento Ostativo e/o della eventuale decisione di rinunciare ad esse (nella misura massima consentita dalla legge applicabile); (iii) al ricorrere dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (se applicabile) (come infra definito) dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (come infra definito) e del Diritto di Acquisto (come infra definito) (se applicabile) e (iv) alle modalità e alla tempistica dell'eventuale Delisting. |Comunicato stampa ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. |

|Il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione come prorogato, ossia (salvo eventuali estensioni ai sensi della disciplina, anche regolamentare, applicabile) il 29 luglio 2022 |Pagamento del Nuovo Corrispettivo delle Azioni portate in adesione all'Offerta. |- |

|1° agosto 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile) |Inizio dell'eventuale Riapertura dei Termini. |- |

|5 agosto 2022 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile) |Termine dell'eventuale Riapertura dei Termini. |Comunicato stampa al mercato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |

|Entro la sera dell'ultimo giorno del periodo di Riapertura dei Termini o comunque entro le ore 7:59 del 1° (primo) Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del periodo di Riapertura dei Termini (i.e. il giorno 8 agosto 2022) |Comunicazione in merito (i) ai risultati provvisori dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) all'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF (come infra definito) e del Diritto di Acquisto (come infra definito); e (iii) indicazioni sulla tempistica del Delisting. |Comunicato stampa al mercato ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Emittenti. |

|Entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa antecedente la Data di Pagamento ad Esito della Riapertura dei Termini (i.e. il giorno 11 agosto 2022) |Comunicazione in merito (i) ai risultati definitivi dell'Offerta all'esito dell'eventuale Riapertura dei Termini; (ii) alla conferma dell'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF ovvero dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto; e (iii) conferma sulla tempistica del Delisting. |Comunicato dell'Offerente ai sensi dell'art. 41, comma 6, del Regolamento Emittenti. |

|Il 5° (quinto) Giorno di Borsa Aperta successivo al termine della Riapertura dei Termini ossia (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile) il 12 agosto 2022 |Pagamento del Nuovo Corrispettivo delle Azioni portate in adesione durante la Riapertura dei Termini. |-|

|A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge |In caso di sussistenza dei presupposti dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni necessarie per l'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF, e indicazioni sulla tempistica del Delisting. |Pubblicazione di un comunicato ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Regolamento Emittenti (se applicabile). |

|A decorrere dall'avveramento dei presupposti di legge |In caso di sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del TUF e del Diritto di Acquisto, pubblicazione di un comunicato contenente le informazioni relative alla Procedura Congiunta, e indicazioni sulla tempistica del Delisting. |Pubblicazione di un comunicato ai sensi dell'articolo 50-quinquies del Regolamento dell'Emittente (se applicabile). |

Nota: tutte le comunicazioni e i comunicati stampa di cui alla precedente tabella, ove non diversamente specificato, si intendono diffusi con le modalità di cui all'articolo 36, comma 3, del Regolamento Emittenti; i comunicati e gli avvisi relativi all'Offerta sono stati o saranno pubblicati senza indugio sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo www.asroma.com, sul sito internet dedicato all'Offerta all'indirizzo www.assist.asroma.com nonché sul sito internet del meccanismo di stoccaggio autorizzato www.1info.it.

